Adam und Römer bleiben in Herlikofen Trainer

» Montag, 06. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Die sportliche Leitung des TV Herlikofen hat in den vergangenen Wochen die Weichen für die kommende Saison gestellt. Für die nächste Spielrunde 2019 /​ 2020 wurde mit Trainer Oliver Adam verlängert.

2018

Adam hatte den TV Herlikofenübernommen, nachdem der Klassenerhalt nur knapp geschafft wurde. In der laufenden Saison belegt der TV Herlikofen einen sicheren Mittelfeldplatz in der Kreisliga A und hat sowohl von der Tabellensituation als auch spielerisch unter Adam einen Schritt nach vorne gemacht.Der TV Herlikofen freut sich, dass die erfolgreich Arbeit von Oliver Adam, gemeinsam mit seinem Co-​Trainer Claudio Römer, fortgesetzt werden kann. Claudio Römer nimmt derzeit nicht nur die Rolle als Co– Trainer ein, sondern ist auch als Spieler nicht mehr aus den Reihen des TV Herlikofen wegzudenken. In der kommenden Saison soll ein weiterer Schritt nach vorne erfolgen, da der bisherige Kader so zusammenbleibt. Dazu gesellen sich zwei Akteure aus der A-​Jugend. Mit weiteren Neuzugängen ist der TV Herlikofen noch im Gespräch.

Timo Lämmerhirt

