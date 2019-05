Diakonie-​Roadshow machte Halt in Hussenhofen

» Montag, 06. Mai 2019

Galerie (2 Bilder)

Fotos: nb

Jene Minuten, in denen die Achtklässler der Mozartschule mit einem Blindenstock ausgestattet den Schulhof erkunden mussten, waren jene, in denen sie hautnah erfuhren, wie wichtig es ist, im Alltag einen „Schutzengel“ an seiner Seite zu haben, wenn man auf Hilfe angewiesen ist. Passend dazu auch das Motto „Ran ans Leben“ der Diakonie in Württemberg, die im Rahmen ihrer Roadshow am Montag Station in Hussenhofen machte.

50

Bis zuMal macht die Roadshow pro Jahr Halt in verschiedensten Städten; die Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler, das Ziel: Begeisterung für Freiwilligendienste und soziale Berufe wecken. Peter Wolfinger und Melina Seibold hatten viele Informationen im Gepäck und berichteten außerdem aus ihrem Erfahrungsschatz. Von der Roadshow berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Hussenhofen/Zimmern ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

29 Sekunden Lesedauer

192 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 61