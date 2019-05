Germania Bargau belohnt sich nur teilweise

„Anständig verabschieden“ aus der Landesliga, so hat es Ralf Klotzbücher, Abteilungsleiter von Germania Bargau genannt, sei das Ziel für die kommenden Spiele des designierten Absteigers. Das ist gegen den Aufsteiger FV Sontheim/​Brenz teilweise gelungen. Nach einem 0 : 2 und 1 : 3 sowie einer Halbzeit lang in Unterzahl hat sich die Mannschaft von Stefan Klotzbücher noch 3 : 3 ( 1 : 2 ) von ihrem Kontrahenten getrennt.

Nach einer eigenen Ecke wurden die Bargauer klassisch ausgekontert. Eine Hereingabe in die Mitte fand den recht freistehenden Ruben Ertle, der zur frühen Gästeführung einschob ( 3 . Minute). Kurz darauf gab es für die Sontheimer einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie. Dieser fand Christoph Renner, der zum 2 : 0 einköpfte ( 10 .). Fast wäre es noch schlimmer gekommen, doch nach einem Freistoß aus etwa 25 Metern parierte Andreas Krieg im Bargauer Gehäuse stark ( 19 .). Zwei Minuten später hatten auch die Gastgeber ihre erste Gelegenheit. Nach einem schönen Zuspiel von Kevin Hegele rannte Tobias Klotzbücher alleine auf das Gehäuse zu, probierte es mit einem Lupfer, doch dieser wurde von einem Abwehrspieler noch von der Linie gekratzt. Als Daniel Neumann in den Strafraum einzog und zu Fall gebracht wurde, forderten die Schwarz-​Weißen vehement Strafstoß, doch die Pfeife des Unparteiischen Max Angenendt blieb stumm ( 25 .). Bargau blieb nun aber am Drücker. Einen wuchtigen Versuch von Dominik Tabori lenkte Sontheims Schlussmann soeben noch um den Pfosten ( 30 .). Zwei Minuten später aber wurden die Bargauer für ihre Mühen belohnt. Einen scharf getretenen Freistoß von Christian Kreutter touchierte Marius Herkommer soeben noch mit seinem Scheitel zum 1 : 2 ins Netz ( 32 .).





Der ausführliche Bericht zu dieser Partie ist in der heutigen Rems-​Zeitung nachzulesen.



