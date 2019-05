Inklusiver Kick: „Wir kicken einfach“

Der dritte Inklusive Kick im Rahmen des Gleichstellungstags ist in diesem Jahr wetterbedingt in die Großsporthalle verlegt worden. Das tat der Veranstaltung jedoch überhaupt keinen Abbruch, im Gegenteil, mit zehn waren es zwei Mannschaften mehr als noch im vergangenen Jahr.

Es war eine gute Entscheidung, die Veranstaltung in die Halle zu verlegen, wenngleich Frank Wendel vom Amt für Bildung und Sport anfangs noch Bedenken hatte. „Morgens sagte meine Frau zu mir: Draußen scheint die Sonne, super“, sagte Wendel lachend. Es war letztlich nur eine Momentaufnahme, denn über den gesamten Vormittag regnete es, Wendel konnte durchatmen. Vor allem freute er sich darüber, dass es statt acht in diesem Jahr sogar zehn Mannschaften geworden sind, die bei diesem Inklusiven Kick mitgemacht haben. Stark vertreten waren die Hörgeschädigten, die mit drei Teams teilgenommen haben – und mit der Mannschaft „Hörgeschädigten-​Verein I“ am Ende auch den Sieger stellten. Zweiter wurde das Team der Hörgeschädigten des St. Josef. Rund 120 Teilnehmer sind es am Ende gewesen, die bei dieser Veranstaltung teilgenommen haben, so dass Wendel schon jetzt sagen konnte, dass der Inklusive Kick auch seine vierte Auflage erleben wird. Einer der Teilnehmer war auch Sportbürgermeister Joachim Bläse, der bei den Gamundia Kickern mitwirkte.





