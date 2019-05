Ist die Weißensteiner Straße in Gmünd ein Brandschwerpunkt?

» Montag, 06. Mai 2019

Wenn es in der Weißensteiner Straße in Gmünd brennt, dann steht für die Feuerwehr immer viel auf dem Spiel. Denn die Gefahr, dass selbst ein relativ kleiner Küchenbrand zum Inferno wird, ist angesichts der dichten Bebauung mit Mehrfamilienhäusern groß. Gefühlt ist diese Straße in den Augen mancher Bürger ein Brandschwerpunkt.

„Nehmt Ihr immer die selben Bilder oder fahrt Ihr da extra noch hin?“ wurde die Rems-​Zeitung in einem Kommentar auf Facebook gefragt, als die RZ dort über den jüngsten Brand in der Weißensteiner Straße berichtete. „Mal wieder. Ist ja nix Neues“ oder „Sorry, fünf mal in zwei Jahren. Wann macht da jemand was dagegen?“ stand da ebenfalls als Kommentar unter der RZ-​Meldung. Stimmt es tatsächlich, dass es sich in dieser Gegend in punkto Brandgefahr deutlich gefährlicher lebt als andernorts in Schwäbisch Gmünd? Weil gefühlte Wahrheiten oft an der Realität vorbei gehen können, empfiehlt sich zur Beantwortung dieser Frage ein Blick in die detaillierte Statistik der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd. Die RZ hat nachgehakt. Was dabei heraus kaum, steht in der Dienstagausgabe.

