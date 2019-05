KISS im Schloss Untergröningen zeigt Foto-​Kunst

» Montag, 06. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Immer mehr Fotos – die digitale Bilderflut überschwemmt alles, jeder Smartphone-​Speicher quillt über und keiner schaut mehr hin. Die Fotografie hingegen hat sich seit der Jahrtausendwende in die Kunstgalerien begeben.

Christian Gögger ist zurück: der Esslinger ist wieder Kurator der Sommerausstellung von KISS im Schloss Untergröningen, nachdem er sichzurückgezogen hatte. Im Vorstand von KISS ist er jedoch seit der Vereinsgründung im Jahr. Heuer zum ersten Mal widmet sich die Ausstellungsreihe, mit der sich KISS einen Namen über den süddeutschen Raum hinaus gemacht hat, (fast) ausschließlich der Fotografie. „Sie ist so universell wie ein Schweizer Taschenmesser“, sagt Christian Gögger. So ziemlich alle Bereiche sind vertreten: Porträt, Landschaft, Werbung, Street-​Photographie, Reportage, Fotogramm, Sachaufnahme, Zeitdokument, Serie, analytische und subjektive Fotografie, aktuelle und historische Aufnahmen. Die Vernissage findet statt am. Mai,Uhr, im Schloss. Dauer der Ausstellung bis. Juli.

Reinhard Wagenblast

35 Sekunden Lesedauer

250 Aufrufe

14 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 65