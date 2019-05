Meister TSB Gmünd verabschiedet sich mit Niederlage

» Montag, 06. Mai 2019

Es hätte das Topspiel des Jahres in der Handball-​Württembergliga werden können zwischen dem Zweiten TSV Wolfschlugen und dem TSB Gmünd.

Doch weil die Gmünder die Meisterschaft längst unter Dach und Fach gebracht haben und in der nächsten Saison wieder in der Oberliga antreten werden, war es nur noch für die Gastgeber von Interesse, in diesem Spiel etwas zu holen. Entsprechend traten sie dann auch auf und brachten der Mannschaft von Stefan Klaus ihre mit einem) erst dritte Pleite am letzten Spieltag bei. Die Wolfschlugener brauchten diesen Erfolg auch, denn der Dritte, derHeiningen, siegte zeitgleich gegen Hegensberg deutlich mit

