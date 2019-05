Mit Drogen unterwegs

Ein 23 Jahre alter VW-​Fahrer sowie ein 32 Jahre alter Fiat-​Fahrer wurden am Sonntag gegen 22 Uhr auf einem Parkplatz in Gmünd in der Waldstraße einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass beide unter Drogeneinfluss standen und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind.

50

Bei dem Jüngeren wurden zudem rundGramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die beiden mussten jeweils eine Blutprobe abgeben und mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

