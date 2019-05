1 . FC Heidenheim verpflichtet Hüsing

» Dienstag, 07. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Der Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat sich die Dienste von Oliver Hüsing gesichert. Der Innenverteidiger kommt zur neuen Saison vom Drittligisten FC Hansa Rostock, den er aktuell noch als Kapitän anführt. Zuvor hatte er unter anderem für Werder Bremen gespielt. Beim FCH erhält der 26 -​Jährige einen Dreijahresvertrag bis zum 30 . Juni 2022 .

71

FC

1

93

2012

2016

81

2

1

FC

Der Innenverteidiger absolvierte in den vergangenen beiden SpielzeitenPflichtspiele für denHansa und erzielte dabei sieben Tore. Als Kapitän war Hüsing der Kopf der Rostocker Mannschaft. Vor seiner Rückkehr zu Hansa Rostock hatte der gebürtige Bührener (Niedersachsen) ein Jahr unter Trainer Thomas Doll bei Ferencváros Budapest in Ungarn gespielt. Zuvor war Hüsing vom SV Werder Bremen bereits eine Saison an Hansa Rostock ausgeliehen worden. DerMeter große Abwehrspieler stammt aus dem Werder-​Nachwuchs, für das Profiteam des Bundesligisten absolvierte er drei Bundesligaspiele. Für Werder II kam der torgefährliche Innenverteidiger zwischenundaufPflichtspiele und fünf Treffer.„Wir freuen uns, dass sich Oliver trotz einiger anderer Möglichkeiten in der. Liga für den FCH entschieden hat. Er ist ein robuster und spielstarker Abwehrspieler mit Führungsqualitäten, der bei Werder Bremen eine sehr gute fußballerische Ausbildung absolviert hat. Ich bin mir sicher, dass er für uns ab der kommenden Saison eine wichtige Stütze werden kann“, erklärt Holger Sanwald, Vorstandsvorsitzender desHeidenheim über den ersten externen FCH-​Sommerneuzugang.„Ausschlaggebend für meinen Wechsel nach Heidenheim war die Perspektive, die der FCH Spielern bietet, um fußballerisch den nächsten Karriereschritt zu machen. Mir imponiert, wie sich dieser noch junge Zweitligastandort in den vergangenen Monaten und Jahren entwickelt hat. Ich freue mich deshalb darauf, mich beim FCH ab der kommenden Saison auf höherem Niveau beweisen zu können“, ergänzt Neuzugang Oliver Hüsing.

