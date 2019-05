Bitumen ist für Motorradfahrer wie Glatteis

Dienstag, 07. Mai 2019

Seit 2005 führt die Biker Union in Deutschland Bitumen– und Straßenzustandsrallyes durch. Auch die Gmünder Gruppe der größten Interessenvertretung für Motorradfahrer und –fahrerinnen ist immer wieder auf den Straßen im Kreis unterwegs, um auf gefährliche Stellen aufmerksam zu machen.

„Bitumen ist das Glatteis im Sommer für Motorradfahrer“, sagt Bernhard Feifel vom Biker Union (BU)-Stammtisch Schwäbisch Gmünd. Bitumen ist nicht die einzige Gefahrenquelle für Motorradfahrer auf den Kreis-​, Landes– und Bundesstraßen im Kreis, aber eine häufige Unfallursache. Vor allem, wenn es anstatt – wie vorgesehen – benutzt wird, um Risse oder Fugen auf der Straßenoberfläche damit abzudichten, sondern um größere Fahrbahnflächen damit auszubessern. Warum die Ausbesserung mit Bitumen so gefährlich ist, und worauf die Biker Union sonst noch achtet, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

