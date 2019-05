Das Land zwischen Wald und Alb entdecken auf schauorte​.de

Dem Begriff „Schauort“ werden die Leserinnen und Leser der RZ künftig öfter begegnen. Doch was ist denn das überhaupt – ein „Schauort“? Ein Ort, an dem die Gartenschau stattfindet oder ein Ort, an dem es viel zum Anschauen gibt? Die Antwort auf diese Frage liefert das neu geschaffene Internet-​Portal der Rems-​Zeitung: schauorte​.de

Dieser Internet-​Auftritt ist anders, als das, was es bisher an Online-​Informationen über die Remstal Gartenschau und das Gebiet zwischen Wald und Alb gab und gibt. Auf der Basis ganz persönlicher Erfahrungen der RZ-​Redakteurinnen und Redakteure sowie interaktiv mit den Nutzern führt „schauorte​.de“ durch idyllische Landschaften, zu sehenswerten Gebäuden sowie zu sportlichen, kulturellen und besinnlichen Freizeitangeboten. „schauorte​.de“ soll Lust darauf machen, sich zunächst am Bildschirm und dann live auf die Reise durch das Land zwischen Wald und Alb zu machen. Und wer einen Schauort kennt, der dort noch nicht vorkommt, kann seinen persönlichen Tipp im Portal verankern. Es lohnt sich also, unsere Schauorte anzuklicken und auf diese Weise Teil eines spannenden Projekts zu werden, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat!





In der Mittwochausgabe wird dieses Online-​Portal ausführlich vorgestellt.



