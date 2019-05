Dennis Wolf bleibt bei Normannia Gmünd

Auch wenn der Fokus beim Fußball-​Oberligisten 1 . FC Normannia Gmünd derzeit im sportlichen Bereich auf die verbleibenden drei Saisonspiele zu 100 Prozent gerichtet ist, muss Teammanager Stephan Fichter weiter am Gerüst für die neue Saison bauen. Gute Nachrichten gibt es für die kommende Saison: Der 19 Jahre alte Stürmer Dennis Wolf aus der eigenen U 19 hat zunächst für ein Jahr bei der Normannia unterschrieben.

Der aus Schechingen stammende Wolf wechselte vor der Saison von der UdesAalen zur UdesNormannia. In Gmünd konnte er sich auf Anhieb einen Stammplatz in der Sturmspitze in der Verbandsstaffel erspielen und erzielte bisher elf Treffer. Nachdem die A-​Junioren über die Osterferien spielfrei waren und in der Oberligamannschaft sich ein personeller Engpass aufgetan hatte, berief ihn Normannia-​Trainer Holger Traub in den Kader gegen Pforzheim. Eine gute Leistung in diesem Spiel brachten ihm weitere Berufungen und gar einen Startplatz gegen Villingen.Teammanager Stephan Fichter: „Wir wollen Spielern aus der eigenen Jugend eine Chance bieten, sich bei uns zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Dennis wurde bereits mit den ersten Spielen für seine gute Trainingsarbeit belohnt. Er ist ein Spielertyp, den wir so in unserem Kader bisher nicht haben. Wir trauen ihm eine absolut positive Entwicklung zu und freuen uns, ihn künftig bei uns im Team zu haben.“ Fußball-​Abteilungsleiter Marco Biegert meint zur Vertragsverlängerung mit Dennis Wolf: „Ich sehe eine gute Zukunft für Dennis. Er erfüllt alle Voraussetzungen für einen Stürmer und somit steht seiner Leidenschaft zum Toreschießen bei uns nichts im Wege.“Derweil steht fest, dass Simon Knecht, zur Saison/​aus der eigenen A-​Jugend zu den Aktiven gewechselt, denam Saisonende verlassen und zum VerbandsligistenEssingen wechseln wird. Stephan Fichter: „Wir danken Simon für seinen immer vorbildlichen Einsatz für die Normannia und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

