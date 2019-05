Einstimmung auf Tarifverhandlungen: „Es geht um die Wurst“

» Dienstag, 07. Mai 2019

Am Mittwoch beginnen die Tarifverhandlungen im Kfz-​Handwerk. Um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Branche in Schwäbisch Gmünd darauf einzustimmen, hat die IG Metall am Dienstag in der Mittagspause zur „Grillwurst mit Information“ eingeladen.

Auf dem Gelände der Mercedes-​Benz-​Niederlassung in der Lorcher Straße standen Jörg Mößner, Betriebsratsvorsitzender von Mercedes-​Benz in Gmünd, und Marcus Nadolski, Gesamtbetriebsratsvorsitzender vom Autohaus Wagenblast, am gewerkschaftlichen Grill. „Es geht um die Wurst“ war das Motto der Aktion. Eingeladen waren auch die Kollegen und Kolleginnen der umliegenden Kfz-​Betriebe. „Wir wollen mit dieser Aktion die Leute abholen und auf die Tarifrundeeinstimmen“, erklärt Mößner. Welche Forderungen der Gewerkschaft im Raum stehen, und wie es mit der Tarifbindung der örtlichen Kfz-​Betriebe aussieht, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

