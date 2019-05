Gartenschau-​Eröffnung: Drei Tage wird am kommenden Wochenende gefeiert

» Dienstag, 07. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Die Remstal Gartenschau startet am Wochenende mit einer gewaltigen Programmvielfalt. Drei Tage lang wird der Startschuss für den „Unendlichen Garten“ gefeiert. Und zwar in interkommunalen und örtlichen Etappen, um allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, sich festlich und für möglichst viele Besucher in Szene setzen zu können, wie OB Richard Arnold am Dienstag bei einem Pressegespräch betonte.

15

11

Zunächst wird jedoch am Freitag das ganz große Miteinander zelebriert: UmUhr startet auf dem Marktplatz in Schorndorf die interkommunale Eröffnungsfeier, zu der sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann angesagt hat. Allerdings haben sich der Ostalbkreis und die Kommunen aus dem oberen Remstal etwas Pfiffiges einfallen lassen, um am Eröffnungstag die Nase vorne zu haben. Bereits am Morgen starten in Essingen Oldtimerbusse. Die machen auf ihrer Reise nach Schorndorf und mit viel Prominenz unterwegs Station in allen teilnehmenden Orten. In Schwäbisch Gmünd wird der „Festzug“ gegenUhr im Remspark erwartet. Wie Oberbürgermeister Richard Arnold erklärt, wolle er dann gemeinsam mit Ehrengästen ein „Vorhang auf!“ zelebrieren, indem er dort eine der künstlerischen Garten-​Verhüllungen der Erlebnisgärten auf die Seite zieht. Genau zu diesem Zeitpunkt sei dann vorgesehen, dass sich in ganz Gmünd alle blühenden Schauplätze erstmals den Besuchern öffnen. Wie es am Eröffnungs-​Wochenende dann in Schwäbisch Gmünd und in den anderen Orten des oberen Remstals weitergeht, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeiung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Heino Schütte

54 Sekunden Lesedauer

285 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 63