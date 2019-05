Kreuz am Gartenschau-​Kirchenboot eingeweiht

» Dienstag, 07. Mai 2019

Galerie (3 Bilder)

Fotos: nb

Am Dienstag erfolgte im Beisein von Vertretern der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und des Künstlers Martin Burchard die Kreuz-​Einweihung des symbolträchtigen Kirchenbootes am Remsstrand. In den kommenden Gartenschau-​Monaten wird hier die Gesprächsreihe „Talk im Boot“ stattfinden, ein Zwiegespräch mit Gott und der Welt und interessanten Menschen. Auch gibt es täglich um zwölf Uhr Mittagsandachten.

„Wir Kirchen setzen die Segel“, so Dekan Robert Kloker mit Blick auf das Kreuz, das einem Segel ähnelt. Gemeinsam mit Pfarrer Reiner Kaupp (Evangelische Kirche), Schönblick-​Direktor Martin Scheuermann (Schönblick), Pastor Rainer Zimmerschitt (Evangelisch-​methodistische Kirche) und Oberbürgermeister Richard Arnold bat Kloker die Gäste am Dienstag erstmals ins Kirchenboot, das sicher auf dem Trockenen gebaut wurde. Von der feierlichen Einweihung berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.

