Kommunalwahl-​Serie: Interview mit Oliver Glass und Michael Hieber

» Mittwoch, 08. Mai 2019

Im siebten Teil der RZ-​Serie zur Kommunalwahl am 26 . Mai steht der Sport im Blickpunkt. Mit dem sportlichen Leiter der Fußballabteilung der SG Bettringen, Oliver Glass ( 47 ), und dem Jugendleiter der Handballer des TSB Gmünd, Michael Hieber ( 40 ), stellen sich zwei ehrenamtliche Funktionäre des Stadtverbands Sport auf der CDU –Liste zum ersten Mal für den Gmünder Gemeinderat auf.

Oliver Glass (links im Bild) ist im Stadtverband Sport für die Finanzen zuständig und Michael Hieber kümmert sich um den Leistungssport. Im Interview mit Sportredakteur Alexander Vogt erklären beide, was hinter ihrem Slogan „Gemeinsam für den Sport“ steckt. Und worin für Glass und Hieber die Motivation liegt, zum ersten Mal für einen Sitz im Gmünder Gemeinderat anzutreten. „Wir wollen uns gemeinsam für den Sport einsetzen. Wenn der Sport in Gmünd und im Gemeinderat eine größere Rolle spielen soll, dann wären wir sicherlich die richtigen Kandidaten. Wir haben ein gutes Netzwerk. Seit Jahrzehnten bin ich leidenschaftlich im Ehrenamt tätig und trage Verantwortung“, sagt Oliver Glass. Michael Hieber ergänzt: „Aus Gesprächen heraus ist die Idee entstanden, sich für seine Stadt zu engagieren. Hier lebe ich schon immer, hier habe ich schon viel erleben dürfen. Ich gehöre der Generation an, die ihre Ideen einbringen und verantwortungsvoll mit den Themen umgehen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass der Sport in Gmünd unterrepräsentiert ist. Weil man Leute braucht, die sich in diesem Bereich engagieren.“







Warum der Sport laut Glass und Hieber im Gmünder Gemeinderat unterrepräsentiert ist und wie beide den Ist-​Zustand des Sports in Schwäbisch Gmünd bewerten, lesen Sie im ausführlichen Interview in der Rems-​Zeitung vom 9 . Mai.



