Remstal Gartenschau: 64 Sonderseiten machen Lust auf Entdeckungstouren

» Mittwoch, 08. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Von der Quelle bis zur Mündung steht die Rems zwischen Mai und Oktober im Fokus der interkommunalen Gartenschau. Auf 64 Seiten stellt die Rems-​Zeitung in einer Sonderbeilage alle Schauorte entlang der insgesamt 80 Fluss-​Kilometer vor und möchte die Leserinnen und Leser dazu einladen, dort auf Entdeckungstour zu gehen.

Mehr 10 000 Veranstaltungen an 164 Tagen in einem Garten, der sich über 16 Städte und Gemeinden erstreckt: Die blau-​grüne Schleife im Logo der Remstal-​Gartenschau symbolisiert zum einen, dass dieser Garten endlos ist und zeigt zum anderen durch die Farbgebung, wie eng das blaue Wasser und die grüne Landschaft im Remstal ineinander verschlungen sind. Es lohnt sich wirklich, diese 64 Seiten in Ruhe durchzublättern. Zumal es sich bei dieser Beilage nicht einfach um eine Auflistung von Terminen und offiziellen Projektbeschreibungen handelt. Vielmehr waren die Redakteurinnen und Redakteure der Rems-​Zeitung selbst überall vor Ort. Die Redaktion der Rems-​Zeitung wünscht nun allen viel Spaß bei beim Besuchen der Schauorte und wird als starker Partner die Remstal Gartenschau kontinuierlich begleiten.





Die Beilage gibt es zusammen mit der Donnerstagausgabe der Rems-​Zeitung. Zudem finden die Leserinnen und Leser im Lokalteil eine Extra-​Seite mit ausgewählten Gartenschau-​Terminen!



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

