TSV Essingen II setzt auf Interimslösung Ilja Dragicevic

» Mittwoch, 08. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Nach dem neuerlichen Abrutschen auf einen Abstiegsplatz in der Fußball-​Kreisliga A I haben sich die Verantwortlichen des TSV Essingen dazu entschlossen, für Trainer Jens Christ in den letzten Spielen der Saison auf die Interimslösung Ilja Dragicevic zu setzen.

2

3

FC

Die Verbandsligareserve ist nach demgegen den TSB Gmünd am vergangenen Wochenende aktuell Vorletzter. „Wir bedanken uns bei Jens Christ für seine Arbeit bei uns. Nun sind wir uns aber einig gewesen, dass ein neuer Impuls her musste“, erklärt Abteilungsleiter Siad Esber den Wechsel im Trainerstab.Ilja Dragicevic, A-​Lizenz-​Inhaber, bereits erfolgreich mit demEllwangen gewesen und vor allem mit Essinger Vergangenheit, leitet bereits seit Dienstag die Trainingseinheiten. „Wenn wir die Klasse halten sollten, was wir natürlich alle hoffen, werden wir uns über die kommende Saison unterhalten“, blickt Esber bereits voraus.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer

174 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57