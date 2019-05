TSV Untergröningen scheitert in der Relegation zur Oberliga

» Mittwoch, 08. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: TSV

Bei dem Relegationsturnier um einen Platz in der Oberliga Baden-​Württemberg sind der Tabellenachte der Oberliga, der VfL Sindelfingen sowie der zweitplatzierte der Badenliga (TTV Ettlingen) und der zweitplatzierte der Verbandsliga Württemberg-​Hohenzollern, der TSV Untergröningen, gestartet.

Diese drei Teams spielten im System „Jeder gegen Jeden“ um den freien Platz in der Oberliga. Bereits im Vorfeld war klar, dass ohne das vordere Paarkreuz mit Amelie Fischer und Nina Feil, die beide nicht spielen konnten, ein Sieg in der Relegation äußerst schwierig werden würde, auf dem Papier waren beide gegnerischen Mannschaften viel stärker einzuschätzen. So gingen die Kochertälerinnen mit Miriam Kuhnle, Laura Henninger, Petra Henninger, Cristina Krauß und Anja Reiner an den Start und sahen sich am Ende bestätigt: es langte nicht zum Aufstieg.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

36 Sekunden Lesedauer

92 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 60