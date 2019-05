Donnerstag um 18 . 18 Uhr in Hussenhofen: OB Arnold erklärt Gartenschau für eröffnet

» Donnerstag, 09. Mai 2019

Oberbürgermeister Richard Arnold kann’s nicht lassen: Im Überschwang seiner Glücksgefühle erklärte er bereits am Donnerstagabend , mithin am Vorabend der offiziellen Feier, in Hussenhofen die Remstal Gartenschau für eröffnet. Da passte alles, denn um 18 . 18 Uhr ließ sich punktgenau zu dieser Eröffnungs-​Erklärung die Sonne blicken und machte den OB zusätzlich zu einer strahlenden Erscheinung.

„The final countdown“ intonierte zuvor die Jugendkapelle Hussenhofen-​Herlikofen richtig passend. Der Kindergarten leistete einen bienenfleißigen Beitrag für die Eröffnungsfeier. GutBürger waren auf den Beinen, um den Startschuss für den Gartenschau-​Beitrag „Dörfliches Leben an der Rems“ zu begleiten. Im Blickpunkt der Feier: Auf einer Länge von fast einem halben Kilometer hat der Stadtteil Hussenhofen entlang der Rems ein neues grünes Herzstück erhalten und der Fluss selbst eine Renaturierung erfahren. OB Richard Arnold kommentierte auch angesichts des umfangreichen Programms der örtlichen Vereine im Gartenschaujahr: Eigentlich müsste es heißen, dassStädte und Gemeinden plus Hussenhofen dieses Ereignis gestalten.

