„Girls‘ Digital Camp“ in der Wissenswerkstatt Eule

» Donnerstag, 09. Mai 2019

Galerie (4 Bilder)

Fotos: msi

Mit dem vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau geförderten Projekt der „Girls‘ Digital Camps“ sollen ganz gezielt Schülerinnen angesprochen und ihr Interesse für Digitalisierung und Informationstechnik (IT) ausgebaut werden. Am Donnerstag fand in der Eule die Auftaktveranstaltung statt, in deren Rahmen sich die rund 40 Teilnehmerinnen bereits an verschiedene Stationen ausprobieren konnten.

Im Rahmen der verschiedenen Mitmachangebote hatten die Schülerinnen die Möglichkeit, ganz unverbindlich in das Projekt hineinzuschnuppern. Diejenigen, die dabei bleiben wollen, erwartet im kommenden Schuljahr dann ein regelmäßiges Angebot in einem zweiwöchigen Rhythmus, das Themen wie „Digitaltechnik überall im Alltag“ oder „Einblick in die Arbeit von Ingenieurinnen“ behandeln wird. Weshalb es den Beteiligten so sehr am Herzen liegt, dass dieses Projekt ein voller Erfolg wird, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Nicole Beuther

31 Sekunden Lesedauer

256 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 45