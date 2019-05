Großes Hallo auf dem Schießtalplatz

» Donnerstag, 09. Mai 2019

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Sie treffen sich immer woanders, in der Regel in Deutschland. Zum erstenmal haben sie sich Schwäbisch Gmünd ausgesucht. Das heißt, eigentlich haben Hans und Christel Stegmeier die bunte Truppe eingeladen, die am Donnerstag – grade rechtzeitig, für die Eröffnung der Remstal Gartenschau – angekommen ist. Die Rede ist von einer Gemeinschaft von Wohnmobilfreunden– „und –freundinnen“, wie Hans Stegmeier in seiner Begrüßung betont.

18

10

Man kennt sich, und man mag sich. Zum Ankommen hat Christel Stegmeier Kuchen gebacken. Dazu gibt es Kaffee und ein Gläschen Sekt. Schließlich ist es ein guter Grund gemeinsam zu feiern, wennWohnmobile aus allen Himmelsrichtungen nach Gmünd gesteuert werden, weil die Besitzer – allesamt überzeugte Camper – das Treffen nicht verpassen wollen. Diese Tradition pflegen sie schon seit rund sechs Jahren. Was die Womofreunde an diesem Wochenende in Gmünd vorhaben, erfahren Sie am. Mai in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Edda Eschelbach

35 Sekunden Lesedauer

569 Aufrufe

14 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 74