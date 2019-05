Über 100 Teilnehmer nehmen am Kletterspektakel teil

Ein spannendes Boulder-​Event (engl. Boulder = Felsblock) namens „Beats & Holds“ hat die DAV –Kletterschmiede auch in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt. Es ist bereits die siebte Auflage dieser Veranstaltung gewesen.

Um 14 . 30 Uhr war klar, warum die siebte Auflage den Titel „Old School“ hatte. Dieses Mal gab es ein Finale für die ältesten Teilnehmer mit der höchsten Anzahl an absolvierten Bouldern aus der Qualifikationsrunde. Die Bestplatzierten aus der Qualifikation und die Jugendlichen wurden separat geehrt. Die über 100 Teilnehmer aller Altersstufen hatten Stunden Zeit, an den insgesamt 30 Bouldern unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade ihr Bestes zu geben. Beim Bouldern kommt es vor allem auf Kraft, Beweglichkeit und Körperbeherrschung an. Das Konzept der „Beats & Holds“ ist es, die Teilnehmer jedes Jahr mit einem neuen Motto zu überraschen. Das Miteinander und eine Mischung aus Sport und Spaß für Kletterfreunde jedes Alters und Könnens stehen im Vordergrund.





Der ausführliche Bericht samt der Ergebnisse ist in der Donnerstagsausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.



