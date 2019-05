VfR Aalen: Tschüss Profifußball, adieu Osttribüne

» Donnerstag, 09. Mai 2019

Galerie (1 Bild)

Foto: Stadt Aalen

Die Saison ist noch nicht beendet, der Abstieg des VfR Aalen aus der 3 . Liga in die Regionalliga Südwest steht aber bereits fest.

Weshalb die Stadt die angemietete Osttribüne im Waldstadion jetzt so schnell wie möglich zum Saisonende abbauen und den Mietvertrag für sie kündigen will. Seit der Saison 2014 /​ 2015 steht an der Ostseite des städtischen Waldstadions eine mobile Tribüne, mit der die Kapazität des Stadions auf fast 15 000 Zuschauerplätze erhöht wurde. Die mobile angemietete Osttribüne selbst hat ein Fassungsvermögen von 4500 Sitzplätzen. Schon in der 3 . Liga wäre die Osttribüne nicht mehr nötig gewesen, die Auflagen des Deutschen Fußballbundes ( DFB ) forderten hier lediglich 10 000 Sitzplätze. DFB –Auflagen schreiben 2500 Sitzplätze vor. Die Stadt hat die Osttribüne dennoch weiterhin angemietet, weil sich durch sie ein geschlossenes Stadionbild ergebe.







Der ausführliche Bericht ist in der Rems-​Zeitung vom Freitag nachzulesen.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

Timo Lämmerhirt

42 Sekunden Lesedauer

242 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 75