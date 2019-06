Internationaler Tag der Milch

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Der Internationale Tag der Milch (ITM), initiiert von der Ernährungs– und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und dem Internationalen Milchwirtschaftsverband , fand am Samstag vor dem Gmünder Prediger statt.

Samstag, 01. Juni 2019

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



z.B.

Am Samstag konnten die Besucher an einem Gummieuter erste Melkversuche unternehmen, man konnte sich seine eigene Butter herstellen und auch direkt verkosten. Es gab zahlreiche Rezepte zur Herstellungvon Orangen-​Minz-​Drinks, Himbeer-​Lassi oder Erdbeermilch mit Minze, außerdem Infos über Käse und seinen Fettgehalt und die Milchvielfalt aus Baden-​Württemberg. Sabine Schanz-​Kollmar, Pia Hottinger und ihre Kolleginnen vom Milchwirtschaftlichen Verein Baden-​Württemberg beantworteten die Fragen der Besucher, informierten sie über Milch und Milchprodukte und ließen sie von leckeren Milchshakes kosten. Weitere Informationen rund um die Milch stehen in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

159 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 48