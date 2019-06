Übung von Feuerwehr und DRK

Fotos: Gerhard Nesper

Um die vierzehn zur Zeit beim Gmünder Roten Kreuz auszubildenden und angehenden Notfallhelferinnen und –helfer an die Praxis heranzuführen, hatten die Feuerwehren Obergröningen, Schechingen und Göggingen am Samstag eine gemeinsame Feuerwehrhauptübung organisiert.

Samstag, 01. Juni 2019

Gerhard Nesper

Der Übung lag folgendes Szenario zu Grunde: Weil ein-​jähriger–Fahrer auf der Fahrt von Schechingen nach Obergröningen durch Telefonieren mit seinem Handy abgelenkt war, kam er in einer Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW-​Kombi zusammenstieß und beide Pkw von der Fahrbahn abkamen. In den zwei Fahrzeugen wurden vier Personen schwer verletzt, zwei davon wurden eingeklemmt, eine wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und ein weiterer saß verletzt im Fahrgastraum. Was Feuerwehr unduternahmen, um die Verletzten zu retten, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

