Gmünd — eine Stadt, in der man es versteht zu feiern

Schwäbisch Gmünd ist eine Stadt, in der die Menschen es verstehen, wie man feiert. Dies kam sowohl am Freitag als auch am Samstag beim traditionellen Stadtfest überzeugend zum Ausdruck. Eine ganz wesentliches Element ist dabei die Live-​Musik an allen „Ecken“ und die DJ-​Party von SWR 3 .

Montag, 10. Juni 2019

Gerold Bauer

Am Freitagabend hatte die Festgäste einen kurzen Regenschauer getrotzt und sich einfach Jacken angezogen, als es am späteren Abend doch etwas kühler in der Stadt geworden war. Am Samstag war dann alles perfekt. Die Vorführungen waren schon den ganzen Tag über vom frühsommerlichen Sonnenschein begleitet – und noch um Mitternacht, als die Musik zu Ende war, war es es noch nicht wirklich kalt. Neben der musikalischen ist auch die kulinarische Vielfalt ein Erfolgsfaktor des Gmünder Stadtfestes.





In der Dienstagausgabe berichtet die Rems-​Zeitung darüber.



