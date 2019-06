Sportfreunde Dorfmerkingen: Dietterle fliegt wie Klopp durch die Luft

Galerie (1 Bild)

Foto: Schlipf

Als Helmut Dietterle irgendwann nach dem Abpfiff dieses denkwürdigen 8 . Juni quer in der Luft lag, unter ihm nur die zupackenden Arme seiner Spieler, fühlte man sich für einen kurzen Moment ins Wanda Metropolitano in Madrid zurückversetzt. In diesem Stadion warfen eine Woche zuvor an einem denkwürdigen 1 . Juni Spieler ihren Trainer namens Jürgen Klopp in die Luft, ein Bild, das um die Welt ging.

Montag, 10. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

56 Sekunden Lesedauer



FC

4

0

2

0

300

Und die Fans sangen durchgehend, und schon nach 28 Minuten hieß es „You‘ll Never Walk Alone“. So halt wie beim FC Liverpool um besagten Klopp, der nach dem 2 : 0 gegen Tottenham fliegender Champions League-​Sieger war.







Der ausführliche Bericht ist in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung nachzulesen.



Nun schwebte da also Dietterle Jürgen-​Klopp-​mäßig für kurze Momente im allgäuischem Himmel, das Bild des Tages bei den Sportfreunden Dorfmerkingen. Das idyllische Allgäustadion, wo sich für gewöhnlich nur ein paar Verbandsliga-​Kiebitze zumWangen hin verirren, stand Kopf.)! Dietterles Mannschaft hatte es im quasi-​Heimspiel perfekt gemacht: Die Meisterschaft, den Aufstieg in die Oberliga.„Der Aufstieg ist sensationell. Die Oberliga ist der Knaller für alle“, freute sich Dietterle als er wieder Allgäuer Boden unter sich hatte. „Helmut Dietterle, du bist der beste Mann“, hallte es schon während es Spiels vom Fanblock, den sich die SfDler eingerichtet hatten.Fans reisten mit, in drei Fanbussen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

63 Aufrufe

29 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 70