Mühlentag im Schwäbisch-​Fränkischen Wald

Die Wassermühlen im Schwäbischen Wald sind ein sehr gutes Beispiel, wie sich Technik dank der Nutzung von regenerativer Energie sehr gut mit Gottes Schöpfung in Einklang bringen lässt. Das in dieser Region noch stark verwurzelte Gottvertrauen stand bei der Eröffnungsfeier im Blickpunkt.

Dienstag, 11. Juni 2019

Bürgermeister Michael Segan erinnerte bei der offiziellen Eröffnung des. Mühlentags im Schwäbischen Wald an der Voggenbergmühle daran, dass einst mehr als zwei Dutzend Mühlen auf Alfdorfer Gemarkung in Betrieb waren. Im Namen des Naturparks Schwäbisch-​Fränkischer Wald blickte der Welzheimer Bürgermeister Thomas Bernlöhr auf den technischen Wandel bei den Müllern. In bewegenden Worten ging Diakon Winfried Hein auf den Zusammenhang der Mühlen und Gottes Schöpfung ein. Als Thema des Eröffnungsgottesdienstes wählte er den Baum als Gleichnis für die Wirkung von Gottes Segen. Bevor es am Nachmittag dann kräftig regnete, hatte bereits sehr viele Menschen die Gelegenheit genutzt, um entlang des Mühlenwanderwegs die romantische Stimmung an den rauschenden Bächen sowie unter dem „Dach“ der Waldbäume zu erleben.

