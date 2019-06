SG Bettringen startet gegen Ermis Metanastis in die Relegation

Natürlich hatte man sich im Lager des Fußball-​Bezirksligisten SG Bettringen die direkte Rückkehr in die Landesliga gewünscht. Lange Zeit sah es auch richtig gut aus, war die Mannschaft von Bernd Maier doch nicht selten an erster Stelle. Am Ende aber verlor sie den Zweikampf mit dem SV Neresheim, der sich den Titel schnappte.

An diesem Mittwoch ( 18 Uhr) nun startet die SGB im Schönbrunnenstadion, der Heimspielstätte des TSV Essingen, in die Relegation zur Landesliga. Gegner ist der Bezirksligazweite aus dem Raum Stuttgart, der GFV Ermis Metanastis Stuttgart. Einen Vorteil ob der geografischen Lage sieht Oliver Glass, Sportlicher Leiter der SGB, nicht. „Dann fahren die Stuttgarter halt eine halbe Stunde länger. Für uns ist es aber doch ebenfalls ein fremder Platz, von daher glaube ich nicht, dass wir deswegen irgendeinen Vorteil haben“, so Glass.





