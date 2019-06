Yusuf Baran unterschreibt beim VfR Aalen

Galerie (1 Bild)

Grafik: RZ

Mit Yusuf Baran kann der VfR Aalen ein weiteres Talent an sich binden.

Dienstag, 11. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

39 Sekunden Lesedauer



19

19

VfR

VfR

VfR

19

Der-​jährige Mittelfeldspieler unterschreibt bei den Schwarz-​Weißen und erhält einen Profi-​Vertrag. „Yusuf ist ein junger, talentierter Spieler, der eine gute Entwicklung in der Ugemacht hat. In Zukunft soll er an die Profis herangeführt werden und somit seine positive Entwicklung fortsetzen. Wir freuen uns, dass wir Yusuf davon überzeugen konnten, dass er seinen Weg bei uns fortführt“, erklärt–Cheftrainer Roland Seitz. Baran will beimdie nächsten Schritte in seiner Karriere machen. „Es macht mich stolz, dass die Verantwortlichen vomAalen auf mich setzen. Ich versuche von Tag zu Tag besser zu werden, um meinen Traum vom Profifußball verwirklichen zu können“, so der Kapitän der U

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

224 Aufrufe

7 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 71