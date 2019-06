Buntes Sommerfest im Himmelsgarten beginnt am Freitag

Es soll ein besonderes Fest im Stadtteil Rehnenhof-​Wetzgau werden:. Für drei Tage lang sind Gäste aus Nah und Fern dazu in den Landschaftspark Himmelsgarten herzlich eingeladen. Alle Altersgruppen sollen auf ihre Kosten kommen – bei guter Musik und Verpflegung, toller Stimmung sowie ausreichend Parkmöglichkeiten.

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gerold Bauer

Die örtliche Vereine in Wetzgau starten am kommenden Freitag zusammen mit der Gmünder Touristik und Marketing GmbH in ein langes Wochenende. Im Rahmen der Remstal Gartenschau ist bei Freiluft-​Atmosphäre ein buntes Sommerfest geplant.





Was konkret dabei vorgesehen ist und wie man im Hinblick auf den Verkehr Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen möchte, steht am 12 . Juni in der Rems-​Zeitung!



