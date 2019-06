Footvolley: Gmünder Jugendliche lernen im Sand vom Deutschen Meister

Galerie (1 Bild)

Foto: Sevotion

Joel Nißlein gilt aktuell als der beste deutsche Footvolley-​Spieler. Gemeinsam mit seinem Partner Mo Obeid wurde er zum dritten Mal in Folge Deutscher Footvolley-​Meister.

Mittwoch, 12. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

47 Sekunden Lesedauer



Der Barmer-​Footvolley-​Pokal der Schulen gehört zur Playa de Gamundia wie Footvolley zu Schwäbisch Gmünd. „Nicht wegzudenken“ ist nicht nur der Stadtwerke-​Footvolley-​Pokal der Frauen, auch die Jugendarbeit gehört zum festen Bestandteil der Playa de Gamundia, zu der jährlich Europas Footvolley-​Elite in die Staufer-​Stadt reist. Aufgrund der Pfingstferien ersetzt das Trainings-​Camp das Schulturnier und zeigt bereits am ersten Trainingstag, dass der Gmünder Footvolley-​Nachwuchs auf eine solch individuelle Trainingsmöglichkeit nur gewartet hat. „Wenn ich sehe, was die Kids bereits an Fähigkeiten mitbringen, wird es nicht mehr lange dauern, bis wir einen Gmünder im Finale des Sparkassen-​Footvolley-​Cup sehen werden“, sagt Joel Nißlein begeistert über seine Schützlinge und lässt Leon Spazierer, Teilnehmer beim Barmer Footvolley Camp, direkt einen perfekten Shark-​Attack vorführen.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwochsausgabe der Rems-​Zeitung.



Vor zwei Wochen stand er zum Auftakt der European Footvolley-​League in Graz für den Deutschen Footvolley Verband im Sand. In den kommenden Tagen trainiert er, von Dienstag bis Freitag, Gmünder Jugendliche beim „Barmer Footvolley Camp“.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

192 Aufrufe

5 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 55