Glascontainer im Schindelackerweg werden abgebaut

Foto: edk

Bei den zurückliegenden Stadtteilforen in der Oststadt gab es vor allem ein Thema, das in den vergangenen Jahren immer wieder zur Sprache kam: Das große Müllproblem. Ein kleiner Lichtblick: Am Freitag werden die Glascontainer am Schindelackerweg abgebaut. Oft wurde hier illegal Müll abgestellt.

Mittwoch, 12. Juni 2019

Nicole Beuther

Anwohner berichten von Müll, der wild und zu jeder Tages– und Nachtzeit an verschiedenen Stellen in der Gmünder Oststadt abgestellt wird. Auch, dass es ein Rattenproblem gibt, ist seit zwei Jahren bekannt. Für jeden sichtbar war dieses Problem stets am Containerstandort (bei Norma), der an einen Spielplatz angrenzt.







Wie dieses Problem nun gelöst wird und welche weiteren Maßnahmen erfolgen, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

