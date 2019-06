Schauorte: Leinzell

Dieses Dorf lebt. Leinzell hat eine erstaunlich breite Vereinskultur, es läuft vieles über Vernetzung. Schultes Ralph Leischner würde ganz gerne ein Dorffest etablieren.

Der neueste Anlauf ist eine Idee des Tischtennisclubs, in dem der Schultes selbst mitmischt: die „Leinzeller Olympiade“ am 6 . Juli. An einem Dutzend Stationen, eingerichtet von Leinzeller Vereinen und Organisationen, können die Teilnehmer sich in diversen Disziplinen erproben – manche mit ortsspezifischem Touch, wenigstens der Bezeichnung nach: die Feuerwehr lädt zum „Leinbeutelweitwurf“, die Coconut-​Squaredancer wollen die Kokosnuss retten lassen – und bei den „Leinzeller Murra“ geht es, was sonst, ums „Katza strecken“. Die Erlöse aus dem Dorfhock kommen je zur Hälfte dem Förderverein Schwimmhalle und der Grundschule Leinzell zugute.





