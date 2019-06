Dieter Nuhrs Fotografien — ein Publikumsrenner

Rund 7000 Besucher kamen, um die Fotoarbeiten von Dieter Nuhr zu sehen. Bilder, die den Kabarettisten von einer neuen Seite zeigten. Einen solchen Zuspruch innerhalb eines Monats hat bisher noch keine Ausstellung im Gmünder Museum erzielt.

Donnerstag, 13. Juni 2019

Reinhard Wagenblast

„Geniale Ausstellung“, „Nuhr in Schwäbisch Gmünd, das ist schon etwas Besonderes für den Prediger“ – so lauten die letzten Einträge im Besucherbuch zur Ausstellung „Dieter Nuhr. Bilder aus anderen Welten“, die am Pfingstmontag im Museum im Prediger nach vier Wochen zu Ende ging. Und in der Tat war diese Präsentation etwas Besonderes: Sie zeigte den Kabarettisten von einer ganz anderen Seite. Nuhr hat ein abgeschlossenes Kunststudium und war Bildhauer und Fotograf, lange bevor er als Kabarettist bekannt wurde. Mittlerweile haben seine Fotografien einen Platz in Sammlungen.

