Footvolley, Playa de Gamundia: Ausgeglichen wie noch nie

An diesem Freitag ab 12 Uhr wird der erste Ball über das Netz am Gmünder Marktplatz fliegen. In der Gruppe C stehen sich Belgien und Deutschland III gegenüber. Die Playa de Gamundia findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt – und ein Favorit ist diesmal nicht auszumachen, so sagt es jedenfalls Kristoffer Aarskog, Vize-​Präsident der EFVL (European Footvolley League).

Donnerstag, 13. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

Aarskog freut sich auf das Turnier in Schwäbisch Gmünd, jedoch als Spieler für Norwegen. Mit seinem Partner Alexander Karlsen tritt er in der Gruppe B an. Als Funktionär soll er deswegen nicht tätig werden. Diese Tatsache zeigt, dass sich der Footvolley innerhalb der vergangenen fünf Jahre doch ungemein weiterentwickelt hat. „Das kann man nicht mehr mit dem Footvolley von vor fünf Jahren vergleichen“, sagt Sascha Kühne, der die Veranstaltung organisiert. Auch Aarskog sieht die Entwicklung, die mit der steigenden Professionalität einhergeht. „Früher waren wir ein Haufen Spieler, die alles irgendwie untereinander geregelt haben. Nach drei Jahren dann aber haben wir gemerkt, dass es so nicht funktioniert, weil die administrativen Aufgaben immer mehr wurden“, so der Norweger. Zwar seien die Footvolleyspieler nach wie vor nicht in der Lage, von ihrem Sport zu leben – aber auf einem guten Weg dorthin. „Die Preisgelder steigen von Jahr zu Jahr. Einige Spieler, die private Sponsoren haben, schaffen es daher schon auch, davon zu leben. Es ist aber noch schwierig“, erklärt Kühne. Immerhin kann das Gewinnerteam 1200 Euro abräumen. Im Finale, das im August in Luzern ausgetragen wird, werde das Preisgeld gar verdoppelt.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung. Auf unserer Facebook-​Präsenz haben wir einige Videos hochgeladen. Über die Playa de Gamundia werden wir an diesem Wochenende an dieser Stelle, auf Facebook und natürlich in der Samstags– und Montagsausgabe ausführlich berichten.



