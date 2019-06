Mutlanger Dorffest wirft seine Schatten voraus

Das Angenehmste wird vielleicht sein, dass das allgemeine Gewusel aufhört, das beim Mutlanger Dorffest immer vor dem Brillant-​Feuerwerk am Samstagabend losbrach. Durch eine Verlegung des Abschussplatzes heißt es diesmal „Sitzen bleiben, nur nach oben gucken.“

Donnerstag, 13. Juni 2019

Das Mutlanger Dorffest sei seit dieser Woche in die heiße Phase eingetreten und werfe große Schatten voraus, erklärte Bürgermeisterin Stephanie Eßwein bei der Ankündigung. Der Aufbau beginne dann nächste Woche und werde in bewährter Manier vom Bauhof vorgenommen. Die Aufbau-​Teams wiederum werden durch die Ministranten verpflegt – eine schöne Mutlanger Tradition. Was im Programm so alles geboten ist, und worauf sich die Besucher noch so freuen können, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

