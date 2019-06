N.A.F.I. Stuttgart meldet keine Mannschaft und steigt direkt aus der Landesliga ab

Die offizielle Frist zur Mannschafts-​Meldung für die Saison 2019 /​ 20 beim Württembergischen Fußballverband ist am Mittwoch, 12 . Juni, abgelaufen. Fußball-​Landesligist N. A. F. I. Stuttgart, der die reguläre Saison 2018 /​ 19 in der Landesliga, Staffel II, auf Tabellenplatz elf abschloss, hat seine Mannschaft nicht für die kommende Saison gemeldet.

In der Konsequenz wird N. A. F. I. Stuttgart in der Saison/​nicht am Spielbetrieb der Landesliga, Staffel II, teilnehmen. Das ergibt sich aus Paragraf, Nummer eins,–Spielordnung. Da die Mannschaft von N. A. F. I. Stuttgart vor dem. Juni ausscheidet – also noch in der Saison/​–, gilt sie als erster Absteiger aus der Landesliga II in der laufenden Saison. Das ergibt sich aus Paragraf, Nummer zehn,–Spielordnung.Dies wirkt sich sowohl auf die Relegation in die Landesliga II als auch auf die nachgeordneten Spielklassen aus. Entsprechend rückt der TV Echterdingen auf den ersten Nichtabstiegsrang, Tabellenplatz zwölf, vor und sichert sich damit doch noch den direkten Klassenerhalt. Der TSV Weilheim rückt in der Landesliga II auf den Relegationsplatzhoch und wird dadurch das Relegationsspiel am Sonntag,. Juni, gegen den Qualifikanten aus den Bezirksligen bestreiten.

