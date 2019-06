Relegation: TV Lindach steigt in die A-​Liga auf

Es ist ein spielerisch schwaches Relegationsspiel vor 800 Zuschauern in Heubach gewesen zwischen dem TSV Mutlangen und dem TV Lindach, das der Underdog aus der B-​Liga knapp, aber verdient für sich entschieden hat. Dank des Tor des Tages von Nicolai Niedermann in der 48 . Minute siegten die Lindacher mit 1 : 0 und steigen dadurch in die Kreisliga A auf.

Als Drittletzter der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A, Staffel I, ging der TSV Mutlangen leicht favorisiert in dieses Endspiel um die A-​Liga-​Zugehörigkeit in der nächsten Spielzeit gegen den Vizemeister der Kreisliga B I aus Lindach. Die Mutlanger, bei denen Udo Schörwerth letztmals auf der Trainerbank saß, starteten auch etwas zielstrebiger und hatten in der fünften Minute die erste Doppelchance. Doch erst wehrte der Lindacher Torhüter Achim Fritz einen Schuss von Sebastian Steinke zum Eckball ab und dann hatte Julian Ivancevic nach der folgenden Ecke sein Visier zu hoch eingestellt. Über das Lindacher Tor ging der Ball auch nach einem Abschluss von Liridon Ukaj in der elften Minute.Knapp eine Viertelstunde dauerte es, bis der TV Lindach mutiger auftrat und zu seiner ersten Möglichkeit kam. Diese sollte auf Anhieb eine Großchance sein, als Thomas Franik plötzlich allein vor dem gegnerischen Kasten auftauchte, doch seinen Flachschuss auf das lange Eck konnte Fabian Nagel gerade noch so auf der Linie klären. Der TV Lindach war nun aktiver, vier Minuten darauf passte Firat Koc von der Grundlinie aus quer in die Mitte, doch der Ball ging an Freund und Feind vorbei ins Toraus. Franik hatte vergeblich auf einen Rückpass gewartet. Dies sollte es mit nennenswerten Torraumszenen in Halbzeit eins aber auch schon gewesen sein. Bis zur Pause spielte sich das Geschehen auf überschaubarem spielerischen Niveau nur noch zwischen den beiden Strafräumen ab.So langweilig die erste Hälfte geendet hatte, so spektakulär begann dann der zweite Durchgang. DennSekunden nach dem Wiederanpfiff ging der TV Lindach sehenswert in Führung. Nach einem Freistoß war der aufgerückte Außenverteidiger Nicolai Niedermann aus kurzer Distanz per Direktabnahme erfolgreich.

