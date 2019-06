Schauort Voggenbergmühle: Regional vom Samenkorn bis zum Mehl

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Voggenbergmühle in Alfdorf gibt es seit dem Mittelalter, und inzwischen ist sie die einzige in der Gemeinde, die noch professionell betrieben wird. Ein wichtiger Aspekt in der Produktion ist die Regionalität – und zwar vom Samenkorn bis zum fertigen Mehl.

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gerold Bauer

33 Sekunden Lesedauer



Wenn der Dünger aus Deutschland um die halbe Welt gekarrt wird, um irgendwo das Getreidewachstum zu fördern, und anschließend die Körner oder das bereits fertige Mehl in einer deutschen Großbäckerei verarbeitet werden, ist dies trotz der Transportkosten für die Backfabriken billiger als der Ankauf von heimischem Mehl. Im Hinblick auf die Umwelt sind so weite Wege natürlich blanker Unfug. Dass es auch anders geht, stellt Gerhard Meyer im Schwäbischen Wald seit zig Jahren unter Beweis.





Die Rems-​Zeitung hat diese besondere Mühle besucht und berichtet am 14 . Juni darüber!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

60 Aufrufe

50 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 74