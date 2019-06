Schnellbuslinie von Göppingen nach Lorch gestartet

„Dass ich das noch erleben darf.“ Bürgermeister Karl Bühler freute sich sehr, dass seine Bemühungen um eine schnelle Busverbindung zwischen Lorch und Göppingen endlich Früchte tragen. „Wir haben da seit 23 Jahren dran rumgemacht“, ergänzt er. Die Rede ist von einer neuen Schnellbuslinie zwischen Göppingen und Lorch.

Realisiert hat die Linie X– die Regiobuslinie zwischen Göppingen und Lorch – der Landkreis Göppingen mit Unterstützung des Verkehrsministeriums:hat der Landkreis Göppingen einen Förderantrag beim Ministerium für Verkehr eingereicht für eine Regionalbuslinie von Göppingen nach Lorch. Am Mittwochnachmittag fuhr der neue Bus diese Strecke zum ersten Mal. Was Verkehrsminiter Winfried Hermann und Bürgermeister Karl Bühler dazu sagen, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

