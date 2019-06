Ausstellung im Prediger zum Thema Trinkwasser eröffnet

Galerie (3 Bilder)

Fotos: esc

Zum zweiten Mal im Zuge der Remstal Gartenschau macht der Treffpunkt Baden-​Württemberg Station in Gmünd. Diesmal mit der Ausstellung „Ein guter Schluck Natur – Trinkwasser in Baden-​Württemberg. Sie wurde am Donnerstag im Prediger eröffnet.

Freitag, 14. Juni 2019

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



14

Die Projektleiterin des Treffpunkt Baden-​Württemberg, Sabine Schanz-​Kollmar, erklärte in ihrer Begrüßung, die Ausstellung solle ins Bewusstsein rufen, dass Wasser zwar die Grundlage allen Lebens, jedoch der Luxus, allzeit verfügbaren Trinkwassers durchaus nicht selbstverständlich ist. Worüber die Ausstellung in den kommenden zehn Tagen informiert, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

88 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 62