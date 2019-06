Erweiterung eines Betriebs in Lautern: Anwohner haben Bedenken

Galerie (1 Bild)

Foto: vowi

Die Firma Primalat in Lautern befindet sich offensichtlich auf der Erfolgsspur und möchte deshalb den Betrieb am traditionellen Standort erweitern. Damit können sich einige Nachbarn überhaupt nicht anfreunden und wünschen sich stattdessen eine Verlagerung in ein Gewerbegebiet.

Freitag, 14. Juni 2019

Gerold Bauer

24 Sekunden Lesedauer



„Wir haben großen Respekt vor der unternehmerischen Leistung und wünschen der Firma weiterhin viel Erfolg“, machten gestern einige Anwohner im Gespräch mit der RZ deutlich. Allerdings sei die Belästigung durch Lärm schon jetzt vorhanden und werde durch eine innerörtliche Erweiterung nur noch größer.





Welche Probleme die Nachbarn im Zusammenhang mit der Erweiterung sehen, steht am 15 . Juni in der Rems-​Zeitung!



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

148 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 70