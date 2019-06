Footvolley, Playa de Gamundia: Mo Obeid möchte ins Halbfinale

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Das beste deutsche Duo, Mo Obeid und Joel Nißlein, möchte in Schwäbisch Gmünd auf dem Marktplatz von Freitag bis Sonntag ins Halbfinale einziehen: „Wir haben große Ziele auf dem Gmünder Marktplatz“, sagt Mo Obeid. Auch das zweite deutsche Duo mit Lukas Kicherer und Jakob Domke träumt vom Viertelfinale. „Bei diesem Publikum in Gmünd ist alles möglich“, so Jakob Domke.

Freitag, 14. Juni 2019

Timo Lämmerhirt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Die Sehnsucht nach einem deutschen Sieg auf der Playa de Gamundia ist groß. Die Chancen sind auch dieses Jahr wieder vorhanden, doch es wird nicht einfacher. Die Konkurrenz aus Frankreich, Portugal, Spanien und seit Graz auch Österreich ist größer geworden. Und dennoch werden sich die deutschen Teams nicht verstecken, besonders nicht Mo Obeid und Joel Nißlein sowie Jakob Domke und Lukas Kicherer. Obeid erklärt: „Das Turnier in Graz war etwas Neuland für uns, da sich Joel eine Woche vorher beim Beachsoccer eine starke Fußprellung zugezogen hatte und wir extrem gehandicapt ins Turnier gegangen sind. Unter starken Schmerzen konnten wir in der stärksten Gruppe mit Holland I, Österreich I und Frankreich I eine Überraschung gegen Frankreich landen. Nach dem kräftezehrenden Spiel gegen Frankreich und dem nicht genutzten Matchball gegen Holland ( 17 : 19 ) haben wir dann verdient gegen Österreich verloren. Durch Lospech haben wir dann den Schwäbisch Gmünder Champion aus dem Vorjahr, Israel, im Achtelfinale gehabt. Unter starken Schmerzen spielte vor allem Joel ordentlich, aber es reichte nicht. In Schwäbisch Gmünd werden wir wieder zu alter Form finden und haben große Ziele, nämlich das Podium zu erreichen.“





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer Freitagsausgabe.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

105 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 66