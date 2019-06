Gmünder Leitungswasser hat eine gute Qualität

Frisches, sauberes Trinkwasser ist für die Gmünder Bevölkerung eine Selbstverständlichkeit. Dass das so ist, dafür sorgen die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd. Wobei Trinkwasser hier wörtlich zu nehmen ist. Denn das Wasser, das in Gmünd aus dem Wasserhahn kommt, ist nicht weniger gut und gesund, wie das Mineralwasser, das es abgefüllt in Glas– oder Plastikflaschen überall zu kaufen gibt.

„Leitungswasser zu trinken ist richtig und wichtig“, sagt Frieder Steinhilber, Leiter der Abteilung Wasserversorgung bei den Gmünder Stadtwerken. Er weiß auch, woher das Wasser kommt, wie es zu den Haushalten gelangt, was es kostet, und was es enthält. Was er rund um das Gmünder Trinkwasser zu berichten hat, können Sie am. Juni in der der Rems-​Zeitung lesen.

