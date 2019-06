Mit einem alten Auto rund um die Ostsee für einen guten Zweck

Foto: Claus Schmid

Heute, am 14 . Juni, fahren Martina Schlude aus Heubach und Claus Schmid aus Iggingen mit ihrem 21 Jahre alten Opel Omega in Richtung Hamburg, wo am Samstag um die Mittagszeit der Start zur „Baltic Sea Circle Rallye“ erfolgt. Mit 277 anderen Teams werden sie für einen guten Zweck 16 Tage durch zehn Länder fahren und dabei rund 7500 Kilometer zurück legen.

Freitag, 14. Juni 2019

Gerold Bauer

Ziel der „Baltic Sea Circle Rallye“ ist Aufmerksamkeit zu erregen und auf diese Weise Spenden für soziale Organisationen zu sammeln.





Mehr über diese nicht alltägliche Fahrt erfährt man in der Rems-​Zeitung vom 14 . Juni!



Die erste Herausforderung besteht im Mindestalter des Fahrzeugs. Es muss ein Oldtimer gemäß den Vorgaben der Straßenverkehrszulassungsordnung sein – sprich mindestensJahre auf dem Buckel haben. Und der Wert des Autos darfEuro nicht übersteigen. Eine weitere Bedingung: auf Autobahnen sowie auf Navi-​Geräte zu verzichten.

