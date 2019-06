Wochenende: Reisen zu sich selbst

Wochenende — ein ganz normales? Zumindest was die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung angeht, die mit interessanten Themen und wie jeden Samstag mit acht Reiseseiten aufwartet. 16 lesenswerte Seiten mit dem Titelthema: Reisen zu sich selbst. Es geht um Yoga-​Touristen, die ihr Heil in Indien suchen.

Freitag, 14. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Im indischen Rishikesh suchen Yoga-​Touristen aus aller Welt, was ihnen zu Hause fehlt. Rishikesh, ein Ort kaum so groß wie Lorch oder Heubach, war schon immer das Ziel von Sinnsuchern und Hippies. Zuletzt hat sich die nordindische Stadt am Ganges zum Mekka des Yoga entwickelt. Inzwischen sind es rundYogaschulen, die von dem Trend profitieren und den Pilgern aus aller Welt das geben, was ihnen im Westen fehlt.

