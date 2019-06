Der Wildpflanzenpark Mutlanger Heide wächst und gedeiht

Mit ein paar Bienenstöcken fing alles vor etwa einem Jahr an. Inzwischen ist aus einer Idee ein großes Projekt geworden und das wächst und wächst immer weiter.

Was als Wildblumenwiese gedacht war, wird nun ein Wildpflanzenpark mit allem drum und dran. Das Projekt beinhaltet inzwischen weit mehr, als die Idee zu einer Wiese: Ein Gehölzlehrpfad ist bereits angelegt, vieles ist im Entstehen. Wie es mit dem Wildpflanzenpark weitergeht, und warum das Projekt auf der Spendenplattform „Gut für die Ostalb“ eingestellt wurde, erfahren Sie am. Juni in der Rems-​Zeitung.

