Reportage: Wo Kühe noch Hörner haben

Das Sterben landwirtschaftlicher Betriebe hört nicht auf. Die kleinen (Nebenerwerb) können kaum mehr existieren, die mittleren Betriebe gibt es fast nicht mehr und die größeren spezialisieren sich meist auf Zucht oder Milch, Getreide oder auch auf Direktvermarktung. Die Familie Boxriker in Radelstetten hat von allem etwas. Wir haben uns in unserer Reportage einen Einblick in den Hof verschafft.

Samstag, 15. Juni 2019

Heinz Strohmaier

Daniel () und Friederike () Boxriker bewirtschaften gemeinsam mit Daniels Vater Hansjörg Boxriker den alt eingesessenen Bauernhof in dem kleinen Gmünder Ortsteil Radelstetten. Hauptstandbein sind dieMilchkühe, die zweimal am Tag gemolken werden und täglich über tausend Liter Milch produzieren. Das Besondere am Hof: Er ist Demeter zertifiziert und dazu gehört auch, dass die Kühe Hörner tragen.Kommen Sie mit auf den Hof und lesen Sie am Samstag die Reportage in der Rems-​Zeitung.

